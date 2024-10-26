MİT'ten PKK'ya TUSAŞ Harekatı

TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının ardından Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerini yerle bir etti.

Bu kapsamda, MİT tarafından 23-26.10.2024 tarihleri arasında Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK/YPG'ye ait toplam 157 noktaya operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda; örgüt karargahları, askeri eğitim kampları, lojistik/teknik depolar ile silah/mühimmat depoları ile PKK/YPG'nin savunma sanayi tesisleri öncelikli olarak hedef alındı.

TUSAŞ üretimi ANKA ve SİHA'lar görev aldı

MİT'in gerçekleştirdiği harekatta, Türkiye'nin savunma sanayi kuruluşlarının ürettiği yerli ve milli ürünler aktif kullanılarak, TUSAŞ üretimi ANKA SİHA'lara da özellikle görev verildi.