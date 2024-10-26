Kayseri'de 12 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi
Kayseri'de otomobilin arka tamponuna gizlenmiş 12 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ekim 2024 18:17, Son Güncelleme : 26 Ekim 2024 18:18
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde getirdiği değerlendirilen iki aracı durdurup, narkotik köpeği eşliğinde arama yaptı.
Aramada otomobilin arka tamponunda gizlenmiş 12 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.K.G. (26), V.B. (18), T.K. (31) ve B.G'nin (28) emniyetteki işlemleri sürüyor.