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Katil İsrail'in Lübnan'a son saldırısında 19 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarında dün 19 kişi hayatını kaybetti, 108 kişinin yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ekim 2024 18:45, Son Güncelleme : 26 Ekim 2024 18:46
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Katil İsrail'in Lübnan'a son saldırısında 19 kişi hayatını kaybetti

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün ülkeye düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın birçok bölgesine dün gerçekleştirdiği saldırılarda 19 kişinin öldüğü, 108 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 653'e, yaralananların sayısının da 12 bin 360'a yükseldiği aktarıldı.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilenlerden 486 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıklamıştı.

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