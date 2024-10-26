Rize'de sağanak: Derede su seviyesi yükseldi, heyelan oldu

Ekiplerin, daha önce toprak kayması meydana gelen bölgelerdeki çalışmalarına ise heyelan riski dolayısıyla ara verildi.

DSİ, Rize İl Özel İdaresi ve Büyükköy Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle derenin önünü açmak için çalışma yürüttü.

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