Şenol Güneş taraftarlardan özür diledi

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor deplasmanda Göztepe'ye 2-1 yendi. Bordo mavililer 12 puanda kalırken, namağlup serisi sona erdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş maçı beIN SPORTS'a değerlendirdi.

"Maçın sonuna baktığınızda bizim için büyük bir hayal kırıklığı. Kötü bir mağlubiyet. Oyun başında rakibin baskısını bekliyorduk. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra hala rakip kaleye gidememek bizim için olumsuz bir tabloydu. İlk yarıyı boşa geçirdik. İkinci yarı hamle yaptık ama yeterli oldu. Rakip çok koştu, çok istedi. Ne ofansif ne defansif başarılı olamadık. Söyleyecek söz bulamıyorum. Sorumlu benim. Futbolun birebir ofansif ve defansif pozisyonlarında eksik kaldık. Onları tebrik etmek lazım. Bizim için ne kadar kötü tablo varsa onlar için o kadar iyi bir tablo var. Çalışırsanız Allah yardım eder. Biz yapamadık. Taraftarlardan özür diliyorum. Bundan daha kötü bir oyun olamaz. Rakibin direncini kıracak daha iyi bir oyun oynamamız gerekiyordu."