Kontrolden çıkan otomobil takla attı: Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Kaza, Kırıkkale-Çorum D200 karayolu üzerinde Büyükyağlı köyü yakınlarında meydana geldi.

Ankara'dan Çorum'a seyir halinde olan D.D. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. İki ayrı ailenin bulunduğu otomobil adeta hurdaya döndü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, 41 yaşındaki Songül Kartal olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olan 9 yaşındaki oğlu Umut Kartal ise kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

55 yaşındaki sürücü D.D. ile araçtaki diğer yolcular R.D. ve Y.K. ise hastanede tedavi altına alındı.

Trafik ekiplerince, kazanın meydana geldiği kara yolunda araçlar bir süreliğine tek şerit üzerinden sağlandı. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan tahkikatın ardından otomobil çekiciyle otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.