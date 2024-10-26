Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Yaralılar İ.A, M.K, O.K. ve A.T. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazada sürücüler Kaya ve Tan ile araçlardakilerden Muhlis Tuncel hayatını kaybetti.

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