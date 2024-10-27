Üniversiteden TSK'ya yönelik paylaşım yapan öğrenciye ilişkin açıklama

Dekanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İÜ öğrencisi olduğu tespit edilen bir kişi tarafından TSK ve devlete yönelik kabul edilemez ve telin edilmesi gereken sosyal medya paylaşımları yapıldığının görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bu tür ifadelerin milletin birlik ve bütünlüğüne zarar verme niyeti taşıdığı gibi, halkın huzurunu bozmayı amaçladığı vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

"İÜ olarak, milletimizin değerlerine ve kurumlarımıza yapılan bu tür saldırılara karşı duruşumuz nettir. İlgili öğrenci hakkında gerekli adli süreç başlatılmış olup, üniversitemizin de bu süreçte hukuki çerçevede gereken adımları atacağını önemle bildiririz. Kamu düzeni, milli güvenlik ve toplumsal barışa yönelik tehdit içeren eylemler karşısında yasal süreçler hassasiyetle devam edecektir. Öğrencilerimizi ve tüm toplumumuzu, sosyal medyada sorumlu bir dil kullanmaya ve milli değerlerimize karşı saygılı olmaya davet ediyoruz."