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Asgari ücret ve emekli maaşına zam kulisi!

Asgari ücret ve emekli aylıklarına yeni yılda gelecek zam konusu kulislerde tartışılmaya başladı. Ekonomi yönetimi, asgari ücretin, beklenen enflasyon oranı olan yüzde 25 civarında artırılmasını, AK Parti yönetimi ise daha yüksek oranda zam yapılmasının gerektiğini düşünüyor. Emekli aylıkları ile ilgili olarak ise AK Parti'deki genel görüş, son altı aylık enflasyon oranındaki artış dışında bir artışın öngörülmediği yönünde.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 27 Ekim 2024 07:35, Son Güncelleme : 27 Ekim 2024 07:57
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Asgari ücret ve emekli maaşına zam kulisi!

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; yıl yaklaştıkça asgari ücret ve emekli aylıklarına yapılacak zamlar konusunda kulislerde rakamlar da konuşulmaya başladı. İlgili bakanlıkların hem yeni asgari ücret, hem de başta en düşük emekli aylığı olmak üzere, emekli aylıklarında yapılacak artışla ilgili 'Etki analizi' çalışmalarına başladığı belirtiliyor. Asgari ücretteki en büyük tartışma 2024 yıl sonu enflasyonu oranında mı, 2025 yılında beklenen enflasyon oranında mı zam yapılmasına dönük yaşanıyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN AK PARTİ VE İŞVERENİN BEKLENTİSİ

Ekonomi yönetimi, asgari ücretin 2025 yılında beklenen enflasyon oranı olan yüzde 25 civarında artırılması gerektiği görüşünde. Eğer yüzde 25 artarsa asgari ücret 21 bin 250 liraya yükselecek. AK Parti yönetimindeki hakim görüş ise asgari ücretin yüzde 28-30 civarında artırılması. Yüzde 28-30'luk bir artış durumunda yeni asgari ücret 22 bin lira civarına yükselecek. İş dünyasındaki ağırlıklı görüş de asgari ücretin 22-23 bin lira düzeyine çıkarılması yönünde. Muhalefet ise asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini savunuyor. Aralık ayı başı itibarıyla işçi ve işveren arasında asgari ücret görüşmeleri başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da "asgari ücretin yaşam standartlarını iyileştirecek, ekonomimizin de genel istikrarına, yapısına zarar vermeyecek düzeyde belirleneceğini umut ediyorum" diyerek yeni asgari ücretle ilgili sürecin aralık ayında başlatılacağını söylemişti.

EMEKLİ AYLIKLARINDA BEKLENTİ YÜZDE 20

Emekli aylıkları ile ilgili olarak ise AK Parti'deki genel görüş, son altı aylık enflasyon oranındaki artış dışında bir artışın öngörülmediği yönünde. 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının da yine son altı aylık artışa tabi tutulacağı ifade ediliyor. Bu yılın ilk altı ayında enflasyon yüzde 24,73 olarak gerçekleşmiş, Orta Vadeli Programda (OVP) 2024 yıl sonu enflasyon hedefi, yüzde 41,5 olarak belirlenmişti. Ancak, Merkez Bankasının bu hafta içinde yayınladığı piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyonunun yüzde 44 civarında olacağı tahmini yapıldı. Eğer bu tahmin tutarsa, son altı aylık enflasyon oranının yüzde 20 çıkması ve yeni yılda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu oranda bir zam yapılması bekleniyor. OVP'deki tahminin gerçekleşmesi durumunda ise zam oranı yüzde 17 civarında kalacak.

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