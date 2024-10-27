Türk mühendisten uçan otomobil!

Savunma sanayinde, uydu haberleşmesinde ve uzay teknolojinde büyük bir yol kateden Türkiye genç bir girişimcinin imzasını attığı hava aracının gururunu yaşıyor. Dünyada günden güne popülerleşen hava araçlarından biri de Türkiye'de üretilecek.

ABD'de Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünü tamamladıktan sonra 'Ben ülkeme hizmet edeceğim. Türkiye'ye katma değeri yüksek ürünler kazandıracağım' diyerek yurda dönen Eray Altunbozar'ın AIRCAR adını verdiği uçan otomobil şirketi, Kocaeli'de bulunan Bilişim Vadisi'ndeki atölyede hayata geçiyor.

2017'de Kadıköy'de küçük bir ofiste başlayan uçan otomobil hikayesini SABAH'a anlaan Eray Altunbozar, yurtdışından ön talep almaya başladıklarını ve ihracatla Türkiye'ye araç başına 250 bin dolarlık bir katma değer girdisi sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

İstanbul Havalimanı'nın kendisi için özel bir pist hazırladığını kaydeden Altunbozar, "ABD'den 3 eyaletten ısrarlı teklifler alıyoruz. 'Yerin hazır, fabrikanı kurmak için teşvik de verelim, AİRCAR'ı burada üretelim' diyorlar. Ancak bizim yola çıkarken ilk hedefimiz uçan otomobilimize 'Made in Türkiye' damgası vurmaktı. Aircar'ı Türkiye'de üretip Türkiye'den dünyaya uçuracağız. Devletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu tür projelere desteklerini biliyoruz. Biz desteklenirsek, Türkiye'de kuracağımız fabrikada yılda 500 uçan otomobil üretip ihraç etmeyi hedefliyoruz." dedi.

HAYALİM MADE İN TÜRKİYE DAMGASINI VURMAKTI

İlk ve orta eğitim hayatını Türkiye'de tamamladıktan sonra New York Eyalet Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği okuyan Altunbozar, üniversitenin ardından Amerika'da birkaç yıl çalıştıktan sonra Türkiye'ye döndü. Amerika'da aldığı eğitimi Türkiye'de katma değerli ürünlere çevirmek isteyen genç girişimci, 'Mobiliteyle ilgili neler yapabilirim' diyerek düşünmeye başladı.

İLK UÇUŞU 2020'DE YAPTIK

Özellikle sürdürülebilirlik alanında araştırmalar yaptığını belirten Altunbozar, "Drone teknolojilerinin elektrikli araçlarda ilerlemesi benim de ilgi alanıma girdi. Hesabını yaptım. 'Evet' dedim; dünya yavaş yavaş buna hazırlanıyor. Elektrikli otonom hava araçları artık teknolojinin mümkün kılacağı bir yere doğru geliyor. İlk yıllar prototip ve konsept çalışmaları yaptım. O yıllarda 'Uçan araba yapacağız, dünya buraya gidiyor' dediğimizde kimse bize inanmıyordu."

"2017'de Kadıköy'de yanımda bir mühendisle ufak bir ofiste başladık. Aircar'ı kurduk. İlk yıl şirketi kurma, teknolojiyi okuma, regülasyonlarla ilgili görüşmeler yapma üzerine geçti. 2020'de ise ilk tempo prototipi yapıp ilk uçuşunu gerçekleştirdik." dedi.

7 PROTOTİP ÜRETTİK

Bu gelişimin ardından doğan atölye ihtiyacını karşılamaya yönelik Bilişim Vadisi'nden yer talep ettiklerini anlatan Altunbozar, "Bilişim Vadisi burayı bize tahsis etti. 2 yıldır da burada çalışıyoruz. Türkiye'de sivil havacılıkla da ön görüşmeler yaptık. ABD ve da Avrupa'daki havacılık kurumlarıyla da görüşüyoruz. Projemiz takdir ve itibar görüyor. İstanbul Havalimanı İşletmecisi (İGA) bizi desteklemek için İstanbul Havalimanı'na özel uçuş alanı yapacak. Artık buraya da sığmıyoruz. Bu atölye 300 metrekare. Bugüne kadar tüm aşamaları burada yapılan 7 prototip ürettik. Ancak bundan sonrası seri üretim için yaklaşık 5 katı büyüklükte bir tesise ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

ARAÇ BAŞI 250 BİN DOLAR KATMA DEĞER

Altunbozar, "Aynı anda 3 ayrı üretim bandında 3 ayrı araç üretebilecek bir tesis/fabrika kurabilirsek yılda 500 uçan otomobil üretmeyi planlıyoruz. 1,5 - 2 milyon dolar maliyete bu tesisi kurmayı amaçlıyoruz. Uçan otomobilimiz ülkemize araç başına 250 bin dolar ihracat girdisi sağlayacak. Dünyanın her yerinden talep geliyor. 'Arabayı çok beğendik, bizim için ne zaman üretirsiniz' gibi sorularla karşılaşıyoruz. Tasarımını çok beğendiklerini ifade ediyorlar. Satın almak isteyen şu an da çok kişi var ancak henüz ön satışa açmadık." açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'DE ÜRETECEĞİZ

Amerika'da 3 eyaletten ısrarlı teklifler aldıklarını ifade eden Altunbozar, "Yerin hazır, fabrikanı kurmak için teşvik de verelim, AİRCAR'ı burada üretelim' teklifleri yapılıyor. Ancak bizim yola çıkarken ilk hedefimiz uçan otomobilimize 'Made in Türkiye' damgası vurmaktı. Aircar'ı Türkiye'de üretip Türkiye'den dünyaya uçuracağız. Türkiye'nin geleceğine, ekonomisine güvendik, havacılıkta son dönemde yaptığı yatırımlara, gelişmelere bakarak biz de projemizi Türkiye'de hayata geçirmek istedik. Devletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu tür projelere desteklerini biliyoruz. Biz desteklenirsek, Türkiye'de kuracağımız fabrikada yılda 500 uçan otomobil üretip ihraç etmeyi hedefliyoruz." dedi.

AİRCAR YÜKSEK TEKNOLOJİYLE 80 KM UÇUYOR

"Yazılımı dahil olmak üzere tüm donanımları yerli ve milli olarak tasarlanan uçan otomobil AİRCAR, 2 kişi kapasiteli. Kapılar elektronik yerden yukarıya doğru açılıyor. Hava aracı 120 kilometre hız ile 80 kilometre kadar gidebiliyor ve 45 dakika havada kalabiliyor. 30 metre ila 400 metre arasında bir irtifaya sahip. Bugünün bateri teknolojisi ile otonom sistemler ve çoklu batarya sistemler mevcut. Pilotlu serisinin yanı sıra otonom uçuş özelliğine sahip birden farklı model seçeneği ile üretilecek."

YUSUF ÖZDEMİR