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Çin malında etiket oyunu

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu, Orta Asya'daki bazı ülkelerde Çin malı tekstil ürünlerine 'Made in Türkiye' etiketi dikildiğini söyledi. Çevikoğlu, "Bu ürünler, Rusya'ya satılıyor. Çinliler 'Çin malı' olarak satamadıklarını 'Türk malı' olarak pazarlıyor. Ürünlerimiz de bu yolla zarar görebilir" uyarısında bulundu.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 27 Ekim 2024 08:35, Son Güncelleme : 27 Ekim 2024 08:43
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Çin malında etiket oyunu

E-ihracatta hedef yükselten Türkiye, 8 milyar kişi sınırını aşan dünya nüfusuna ürün satmak için harekete geçti. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı ve PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, 'Türk malı' algısının dünyada kalite ve güven kelimeleriyle eşdeğer olduğuna dikkat çekerek, "Bu sene ilk defa Kasım ayında Türk mağazaları olarak Çin'de indirim kampanyaları yapacağız" dedi.


MARKALARIMIZIN İMAJI ZAZAR GÖREBİLİR

E-Ticaret ve Perakende Zirvesi'nde "Türkiye'de E-Ticaret ve Perakendenin Geleceği" oturumuna katılan Çevikoğlu, Dünyada 6.4 trilyon dolara ulaşan bir e-ticaret ekosistemi olduğunu söyledi.

"Yurtdışında Türk ürünlerinin algısı çok güzel" diyen Çevikoğlu, geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yaşadığı bir olayı da anlattı. Çevikoğlu, "Bişkek'te bir konteyner kent var. Burada gezerken farkettik ki 'Made in Türkiye' yazan yeni etiketler Çin'den alınan konfeksiyon ürünlerine dikilerek Rusya'ya satılıyor. Çinliler 'Çin malı' olarak satamadıklarını 'Türk malı' olarak satabiliyorlar ama burada Türk ürünleri de bu yolla zarar görebilir. Buna önlem alınması gerekiyor" diye konuştu.

Ali Kürşat Büyükada

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