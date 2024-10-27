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Kış saati uygulaması başladı! Türkiye'de saatler geri alınacak mı?

Avrupa bu gece kış saati uygulamasına geçti.26 Ekim Cumartesi gününü 27 Ekim Pazar gününe bağlayan gece saatler bir saat geri alındı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 27 Ekim 2024 08:56, Son Güncelleme : 27 Ekim 2024 08:52
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Kış saati uygulaması başladı! Türkiye'de saatler geri alınacak mı?

Avrupa'nın büyük bir kısmında 26 Ekim Cumartesi'yi 27 Ekim Pazar'a bağlayan gece yani bugün yaz saati uygulaması sona erdi. Kış saati uygulamasının başlamasıyla saatler 1 saat geri alındı. Türkiye'nin ise kış saati uygulamasına geçilip geçmeyeceği merak konusu oldu.

AVRUPA 1 SAAT FAZLA UYUYACAK

Avrupa'da kış saati uygulamasının başlamasıyla Sabaha karşı saat 03:00'de saatler bir saat, yani 02:00'ye geri alındı. Telefonlar ve dijital saatler otomatik olarak ayarlandı. Mekanik saatleri olanlar ise saatini bir saat geriye ayarlamak zorunda kaldı. Uygulama Avrupa'da yaşayanların bir saat daha fazla uyacağı anlamına geliyor.

TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Türkiye güneşten daha fazla faydalanabilmek için 9 senedir sabit Yaz saati uygulamasını sürdürüyor. Türkiye'de yaz saati uygulamasının sona ermesine ilişkin şu an bir karar bulunmuyor.

SAAT FARKI ARTACAK

Avrupa'nın kış saatine geçmesiyle birlikte Türkiye ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka arasındaki saat farkı 1'den 2'ye, İngiltere ile 3'e çıktı.

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