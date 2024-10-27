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Kasaptan et çalarak arkadaşlarıyla mangal yaptı, soluğu cezaevinde aldı

Diyarbakır'da kasaptan karkas et çalıp arkadaşlarıyla mangal yapan, tekerlekli sandalye, gündüz vakti kamyon tekeri çalan zanlılar, güvenlik kameralarına yansıdı. Aralarında 45 ve 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlıların olduğu 10 kişi, "Çakmak Operasyonu" ile yakalandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Ekim 2024 09:18, Son Güncelleme : 27 Ekim 2024 09:31
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Kasaptan et çalarak arkadaşlarıyla mangal yaptı, soluğu cezaevinde aldı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kasaptan karkas et çalıp arkadaşlarıyla mangal yapan, otobüse yolcu gibi binip telefon çalan, dükkan sahibinin dalgınlığını fırsat bilip telefonu cebine koyan, gündüz vakti kamyon tekeri yuvarlayıp götüren, kalabalıktan faydalanıp telefon ve tekerlekli sandalye çalan şüphelilerin görüntülerini toplayıp "çakmak operasyonu" yaptı.

Aralarında 45 ve 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 10 zanlı, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan polis, tekerlekli sandalyeyi sahibine teslim etti.

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