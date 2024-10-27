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TBMM'den yeni haftada yoğun mesai: İşte gündem maddeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada gündem oldukça yoğun. Meclis Genel Kurulu'nda 9'uncu Yargı Paketi görüşülecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 yılı bütçesinin geneli üzerindeki görüşmeler başlayacak. Kurumlara dair görüşmeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi ile başlayacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 27 Ekim 2024 09:47, Son Güncelleme : 27 Ekim 2024 09:49
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TBMM'den yeni haftada yoğun mesai: İşte gündem maddeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni haftada yoğun mesai yapacak.

Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde 9'uncu Yargı Paketi olacak.

Düzenleme ile hakaret suçlarına yeni cezalar getirilecek. Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Bu durumdaki hakaret suçlarında şikayet süresi 2 yılla sınırlandırılıyor.

TBMM'de bütçe maratonu

Bütçe mesaisi de yeni haftada devam edecek.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 30 Ekim Çarşamba günü 2025 yılı bütçesinin geneli üzerindeki görüşmeler başlayacak. 31 Ekim'de ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçesi görüşülecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bütçe sunumunu yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba günü grup toplantısında konuşacak

Çarşamba günü Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ekim Çarşamba günü AK Parti grup toplantısında konuşması öngörülüyor.

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