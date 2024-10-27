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Bakanlık düğmeye bastı! Atıl arazilerin tespiti başlıyor

Atıl durumda bulunan tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması ile ilgili süreç başladı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 27 Ekim 2024 10:13, Son Güncelleme : 27 Ekim 2024 10:22
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Bakanlık düğmeye bastı! Atıl arazilerin tespiti başlıyor

İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Geleceğe yatırım amacı ile boş bırakılan tarlalar ile ilgili süreç başladı.

KİRALAMALAR 2025 SONUNDA
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı İbrahim Yumaklı konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Miras dahil herhangi bir nedenle iki sene boyunca araziyi boş tutmak senin hakkın değil. Köy halkı öncelikli olacak şekilde, elektronik ihaleyle ve muhammen bedeliyle bir yıllığına kiralanacak ve kira bedeli arazi sahiplerinin hesabına aktarılacak. Bu tür arazilerin, toplam arazinin yüzde 10'undan fazla olduğunu biliyoruz. Bu toprak niye boş kalsın? Komisyonlarımız çalışıyor. 5 Nisan 2025 tarihi itibarıyla tespit edilecek" ifadelerini kullandı.

KONUT SEKTÖRÜ İÇİN ZARAR!
Konut satışlarındaki ivme kaybı devam ediyor. Finansmana ulaşamayan veya fiyatları yüksek bulan alıcılar, yatırımlarını arsa veya tarlalara yapıyor. 2023 yılında gayrimenkul dışı alımlar tarihi rekor kırdı. Özellikle 1 milyon ile 3 milyon lira arasındaki imarlı arsalar, 500 bin lira ile 900 bin lira arasındaki tarlalara ilgi oldukça arttı. Ancak alıcılar 'geleceğe yatırım' mantığıyla baktıkları bu topraklara bir işlem yapmadan uzun yıllar bekletiyor Bu da hem arsa ihtiyacı olan konut sektörü için hem de tarım sektörüne zarar veriyor. Binlerce dönüm boş arsa ve tarla atıl vaziyette duruyor.

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