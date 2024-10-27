KKM'den kaçışlar konuta yaradı

Konut sektörü 2025 yılına umutlu giriyor. Satışlarda yılın son çeyreğinde başlayan canlanmanın önümüzdeki yıl artarak devam etmesi bekleniyor. Yapılan araştırmalarda konut alımlarındaki artışta; 1 Temmuz'da devreye giren BES teminatı uygulamasının etkili olduğu görülüyor. BES katılımcılarının 1 Temmuz itibarıyla başlayan kısmi ödeme uygulaması kapsamında birikimlerinden çektikleri paranın yüzde 92'si ile konut alımı yaptıkları belirtiliyor. Satışları hareketlendiren bir başka kaynak ise KKM ve banka mevduatlarından sektöre olan kayışlar. Yılın ikinci yarısı itibarıyla KKM ve banka mevduatlarından dişe dokunur bir rakamın konut alımı için kullanıldığı görülüyor. Öte yandan yastıkaltı diye tabir edilen altın birikimlerinin de konut yatırımına döndüğü ifade ediliyor.

YATIRIMCI YÖNÜNÜ ÇEVİRDİ

Sektör oyuncuları "Konut fiyatları son yılların en düşük seviyelerini gördü. Bu da alım yapmak isteyenler için ciddi bir fırsat sunuyor. Banka faizlerinin düşmesi, fiyatların artacağı beklentisi ve ev sahibi olmak isteğiyle satışlarda bir artışlar gözleniyor. Yıl sonuna kadar da bu ivme sürecek. Müteahhitlerin sıfır faiz ve uzun vade seçenekleri ile süreci desteklemesi de önemli bir faktör. Bütün bu tablo, birikimlerin konuta yönelmesine neden oluyor. Mevduat ve KKM'den ciddi geçişler var. BES'teki kısmi ödemenin büyük kısmı konuta döndü. Sektöre olan bu talep 2025 yılında fiyatları kısmen yukarı çekecektir. Bunu bilen yatırımcının sektöre ilgisi artıyor" diyor.

KKM'DEN KAÇIŞLAR KONUTA YARIYOR

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkış tüm hızıyla devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre KKM bakiyesi geçen hafta, veriler yayınlanmaya başladığından bu yana en hızlı oransal düşüşünü kaydederek, yüzde 4 ve 58 milyar 336 milyon liralık azalışla 1 trilyon 412,1 milyar liraya düştü. KKM stoku Ağustos 2023'te 3,4 trilyon lira ile rekor kırmış ardından Merkez Bankasından gelen düzenlemelerle gerilemeye başlamıştı. Bu fondan çıkan kayda değer birikimlerin konut sektöründe değerlendirildiği ifade ediliyor. Yatırımcıların özellikle 'fiyatı düşen ve alım fırsatı veren' projelere yöneldiği ve alımları güçlendirdiği belirtiliyor. Öte yandan banka mevduatlarının 2025 yılında cazibesini yitirmesi ve konut fiyatlarındaki yükseliş beklentisi ile sektörde satışların hızlanması bekleniyor.

KİRALAR DÜŞME EĞİLİMİNE GİRDİ

Geçtiğimiz haftalarda 'kira fiyatları kademeli düşecek' manşetiyle duyurduğumuz haber, yapılan araştırmalar ile doğrulandı. Özeli bir üniversite ve e-Ticaret platformunun yaptığı araştırmaya göre; kira piyasasında dengeler değişiyor. Yüzde 25 tavanının kaldırılmasının ardından temmuzdan itibaren 12 aylık ortalama TÜFE'ye göre kira artışları yapılıyor. Son açıklanan oran yüzde 63,47 olsa da Türkiye genelinde kira fiyatlarının yıllık değişim oranı Eylül 2024'te yüzde 45,2 oldu. Bu oran önceki ay yüzde 47,1'di. Buna göre kira artışlarının hızı düşüş gösteriyor. Kiralık ilan fiyatlarındaki yıllık artış oranları üç büyükşehirde de azaldı. Yıllık cari kira fiyatı değişim oranı ağustostan eylüle İstanbul'da yüzde 46,7'den 46,2'ye, Ankara'da yüzde 56'dan 51,3'e, İzmir 'de ise yüzde 62,5'ten 56,3'e düştü.

İSTANBUL VE ÇEVRESİ SATIŞLARI SIRTLIYOR

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre eylül ayında satışlar 2024 yılının en yüksek seviyesine ulaştı. Tapu dairelerinden alınan verilere göre en fazla satış İstanbul ve çevresinden yaşandı. Silivri'de eylül ayında yaklaşık 5 bin 500 tapu işlemi yapıldı. Arnavutköy ise 4 bin 915 tapu işlemi ile öne çıktı. Bunun yanı sıra, Esenyurt 13 bin tapu işlemi ile en yoğun satış yapılan ilçelerden biri. Anadolu Yakası'nda ise Pendik'te 5 bin 672, Sancaktepe'de ise 3 bin 500 tapu işlemi gerçekleştirildi. İstanbul dışındaki illerde de gayrimenkul talepleri artıyor. Anadolu Yakası'nda Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu gibi şehirlerde gayrimenkul talepleri yoğunlaşıyor. Ayrıca Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale bölgesindeki Lapseki ve Biga öne çıkan yerler.

KONUT KREDİSİNDE FAİZLER DÜŞÜYOR

Bankaların TL mevduat için uyguladıkları faiz oranı 18 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 11 baz puan artışla yüzde 56,05 olurken, dolar mevduat faizi 18 baz puan artışla yüzde 1,40 ve avro mevduat faizi 12 baz puan artışla yüzde 0,87 oldu. TL bazlı ticari kredilerin faiz oranı ise aynı haftada bir önceki haftaya göre 101 baz puan azalışla yüzde 59,02 oldu. TL bazlı konut kredi faizleri 20 baz puan azalışla yüzde 41,41; taşıt kredi faizleri 94 baz puan artışla yüzde 44,28 ve ihtiyaç kredi faizleri 63 baz puan azalışla yüzde 71,08 olarak gerçekleşti. Dolar bazlı ticari kredilerin faiz oranı aynı haftada 20 baz puan artışla yüzde 7,82 olurken, avro bazlı ticari kredilerin faiz oranı 40 baz puan azalışla yüzde 6,07 oldu.

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