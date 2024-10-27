Soyguncuların silahının tutukluk yapması kuyumcuyu ölümden kurtardı

Uzmanlardan 'kıyma' uyarısı: Çekildiğini görmeden almayın!
Uzmanlardan 'kıyma' uyarısı: Çekildiğini görmeden almayın!
e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmetinde son aşamaya gelindi
e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmetinde son aşamaya gelindi
Bakan Uraloğlu: Türkiye Kart, yıl sonuna kadar 18 ilde geçerli olacak
Bakan Uraloğlu: Türkiye Kart, yıl sonuna kadar 18 ilde geçerli olacak
İki üniversite, Türkiye sıralamasında zirveyi yine kaptırmadı
İki üniversite, Türkiye sıralamasında zirveyi yine kaptırmadı
KKM'den kaçışlar konuta yaradı
KKM'den kaçışlar konuta yaradı
TBMM'den yeni haftada yoğun mesai: İşte gündem maddeleri
TBMM'den yeni haftada yoğun mesai: İşte gündem maddeleri
Çinli otomotiv devi Samsun'da fabrika kuracak
Çinli otomotiv devi Samsun'da fabrika kuracak
Çin malında etiket oyunu
Çin malında etiket oyunu
FETÖ'nün son oyunu karanlık kurul
FETÖ'nün son oyunu karanlık kurul
20 bin öğretmen atamasında sıralama kavgası
20 bin öğretmen atamasında sıralama kavgası
Asgari ücret ve emekli maaşına zam kulisi!
Asgari ücret ve emekli maaşına zam kulisi!
Üniversiteden TSK'ya yönelik paylaşım yapan öğrenciye ilişkin açıklama
Üniversiteden TSK'ya yönelik paylaşım yapan öğrenciye ilişkin açıklama
29 bin 311 deprem konutu daha teslim edildi
29 bin 311 deprem konutu daha teslim edildi
Artvin'de yoğun kar yağışı: Sürücüler zor anlar yaşadı
Artvin'de yoğun kar yağışı: Sürücüler zor anlar yaşadı
Selçuk Bayraktar: 50 tonluk bir fırlatma sistemi üzerinde çalışıyoruz
Selçuk Bayraktar: 50 tonluk bir fırlatma sistemi üzerinde çalışıyoruz
DMM 'TUSAŞ'a ilişkin o iddiaları yalanladı
DMM 'TUSAŞ'a ilişkin o iddiaları yalanladı
MİT'ten PKK'ya TUSAŞ Harekatı
MİT'ten PKK'ya TUSAŞ Harekatı
28 Ekim okullar tatil mi, yarım gün mü olacak?
28 Ekim okullar tatil mi, yarım gün mü olacak?
Erdoğan: Terörün olmadığı bir Türkiye'yi mutlaka inşa edeceğiz
Erdoğan: Terörün olmadığı bir Türkiye'yi mutlaka inşa edeceğiz
Bahçeli: Türkler ile Kürtlerin birbirini sevmesi farzdır
Bahçeli: Türkler ile Kürtlerin birbirini sevmesi farzdır
Sağlığı tehdit eden ürün sayısı 812'ye yükseldi
Sağlığı tehdit eden ürün sayısı 812'ye yükseldi
17 ilde PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu; 55 şüpheli gözaltında
17 ilde PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu; 55 şüpheli gözaltında
700 bin dolarlık sınavsız üniversite vurgunu
700 bin dolarlık sınavsız üniversite vurgunu
Erdoğan: Medyamız çok kötü bir sınav veriyor
Erdoğan: Medyamız çok kötü bir sınav veriyor
Personel nakillerinde muhasebe yetkilisinin onay yetkisi kaldırıldı
Personel nakillerinde muhasebe yetkilisinin onay yetkisi kaldırıldı
Yoğurt ve sumak yerine bakın ne satmışlar!
Yoğurt ve sumak yerine bakın ne satmışlar!
MEB'den '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' genelgesi
MEB'den '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' genelgesi
Sağlık Bakanlığı: TUSAŞ saldırısında yaralanan 15 kişi taburcu edildi
Sağlık Bakanlığı: TUSAŞ saldırısında yaralanan 15 kişi taburcu edildi
Adana'da anne ve iki kızını öldüren zanlı tutuklandı
Adana'da anne ve iki kızını öldüren zanlı tutuklandı
Mesleğe özel yarışma sınavlarına yeni düzenleme
Mesleğe özel yarışma sınavlarına yeni düzenleme
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Soyguncuların silahının tutukluk yapması kuyumcuyu ölümden kurtardı

Ankara'da iki kişi, önceden gözlerine kestirdikleri kuyumcu dükkanında silahlı soygun gerçekleştirdi. Kuyumcunun, kendisine doğrultulan silahın tutukluk yapması nedeniyle ölümden kurtulduğu soygun anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Ekim 2024 10:35, Son Güncelleme : 27 Ekim 2024 12:44
Yazdır

Olay, Çankaya'daki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Alınan bilgilere göre iki şahıs, daha önce keşif yaptıkları kuyumcu dükkanına silahlı soygun gerçekleştirdi. O esnada soygunculardan biri, kendisine direnen kuyumcuya silahını doğrulttu. Tabancanın tutukluk yapması sonucu arbede bir süre daha devam ederken sayıca fazla olan soyguncular bir milyon lira değerinde altın çaldı.

Arabasını gasp ettiler

Darp ettikleri kuyumcunun arabasını da çalan soyguncular altınlarla birlikte kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 saatlik bir süre içerisinde 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler tarafından bulunan otomobil ve kaynak makinesi içerisine gizlenmiş altınlar da sahibine geri verildi.

Silahı aldıkları yere iade etmişler

Zanlıların, soygunda kullandıkları fakat tutukluk yapan tabancayı ise aldıkları yere iade ettikleri ve paralarını geri aldıkları öğrenildi. Operasyonda silah satıcısı şahsın da yakalanarak gözaltına alındığı öğrenilirken, emniyette işlemleri devam eden 3 zanlının adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber