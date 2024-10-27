TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananlardan 16'sı taburcu edildi
Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 16'sının taburcu edildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ekim 2024 10:58, Son Güncelleme : 27 Ekim 2024 11:04
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 16'sı taburcu edildi. 6 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir."