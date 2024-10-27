Temizliğini yaptığı eğitim kurumunda sanatını da icra ediyor

Yunusemre Kemal-Neşen Dömekeli Bilim ve Sanat Merkezi'nde hizmetli olarak görev yapan 2 çocuk babası Gizlenen'in hayatı, 1994 yılında görev yaptığı bir köy anaokulunda çocuklara resim dersi vermek üzere gelen emekli astsubay Mehmet Delibaş ile tanışmasıyla değişti.

Dersler sırasında yapılan çizimlere özenen, kendince karalamalar yapmaya başlayan Gizlenen, Delibaş'tan resim öğrenmek için destek istedi.

Tutkuyla bağlandığı resim sanatında kendisini geliştiren Gizlenen, ahşap yakma, akrilik ve yağlı boya tekniklerinde ustalaştı.

Portre, hayvan, doğa ve kent mimarisi resimlerine ağırlık veren Gizlenen, eserleriyle karma sergilerde yer aldı.

Yeteneği okul idarecileri tarafından fark edilen Gizlenen, bilim ve sanat konusunda özel yetenekli öğrencilere eğitim veren bilim ve sanat merkezlerinde görevlendirildi.

Çalıştığı bilim ve sanat merkezinin temizlik, bakım ve tamirat işlerini yapan Gizlenen, işlerini bitirdikten sonra şövalenin başına geçerek resim yapıyor.

- "Özel yetenekli bir hizmetli"

Ramazan Gizlenen AA muhabirine, resim konusunda hiç profesyonel eğitim almadığını, kendisini keşfettiğini belirterek, yıllar geçse de bu sanattan kopamadığını anlattı.

Resimlerinde kompozisyonu kurarken kendisini, tablonun içine girmiş gibi hissettiğini dile getiren Gizlenen, "Resmi bitirince sanki bir dizi ya da filmin içinden çıkmış gibi oluyorum. Bu da bana mutluluk veriyor. Resimleri biraz daha biriktirip sergi açmak istiyorum. Karma sergilere katıldım ama kendi başıma sergi daha açamadım. İleride resimlerimi biriktirdiğimde sergimi açacağım." diye konuştu.

Gizlenen, mesaisi başlayınca okulun temizliğini yaptığını, işleri bitince de fırçayı alıp hemen resim yapmaya başladığını sözlerine ekledi.

Yunusemre Kemal-Neşen Dömekeli Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Özgür Emeksiz de özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı bir merkezde özel yetenekli bir hizmetliye sahip oldukları için mutlu olduklarını söyledi.