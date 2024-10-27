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Uzmanlardan 'kıyma' uyarısı: Çekildiğini görmeden almayın!

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Listede kıymadan zeytinyağına, baldan süte kadar birçok taklit-tağşiş yapılan ürünler yer alıyor. Köfte, kebap, sucuk, pide ve lahmacun harcı gibi et ürünlerinde tavuk eti kullanımının yanı sıra sucuk yapımında mekanik ayrılmış kanatlı etinin de kullanıldığını belirten uzmanlar, "Etin makineden çekildiği görülerek kıyma alınsın" uyarısında bulunuyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Ekim 2024 13:10, Son Güncelleme : 27 Ekim 2024 13:52
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit, tağşiş gıdaları üretenlere yönelik denetiminde kırmızı et ürünlerinde, kanatlı eti kullanımının yaygınlaşması dikkati çekti.

Köfte, kebap, sucuk, pide ve lahmacun harcı gibi et ürünlerinde tavuk eti kullanımının yanı sıra sucuk yapımında "mekanik ayrılmış kanatlı eti' tespiti yer aldı.

Et ürünleri üretiminde mekanik ayrılmış et kullanımı yasak olmasına rağmen işletmelerin maliyeti düşürmek amacıyla kullanmasına Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı tepki gösterdi.

KULLANIMI YASAK

Tavuk, hindi derisi, kanat ucu, boyun, kemik zarı, damar, sinir, kan pıhtısı ve kas gibi elle ayrıştırılamayan yerlerin çeşitli makineler aracılığıyla kıymaya dönüştürülmesi ile elde edilen mekanik kıymayı bazı işletmelerin maliyeti düşürmek için tercih ettiğini anlatan Yardımcı, şunları söyledi:

"Kasaptan alınan kıymadan korkmayın. Piyasada mekanik kıyma adı altında tavuktan yapılan kıymalar var. Soya fasulyesiyle karıştırılıp satılıyor. Kasap esnafı bunu kullanamaz. Tüketici hazır kıyma almasın. Maliyeti düşürmek için kıymada hileye gerek yok. Kasaptan eti görüp makineden çekilerek kıyma alınsın. Hazır kıyma herkese yasak olmalı. Üretim izni veya farklı izinlere sahip yerlerde de yasaklanmalı. Tavuk kemiğinden, kırıntılarından, taşlığından yapılan mekanik kıyma var. Bunları kullanıp ucuza ürün satanlar var."

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