Üstteğmen, tedavi gördüğü hastanede hayatı kaybetti

Bir süre tedavisi Mardin'de devam eden Çelik, 6 Ocak'ta Erzurum'a sevk edilmiş, tedavi gördüğü yoğun bakımda beyin kanaması sonucu dün hayatını kaybetmişti.

Cenaze namazına Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, 9. Kolordu Komutanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, şehidin yakınları ve askerler katıldı.

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