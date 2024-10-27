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Üstteğmen, tedavi gördüğü hastanede hayatı kaybetti

Görev yaptığı Mardin'de kalp krizi geçiren ve tedavi için kaldırıldığı hastanede beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Üsteğmen Fatih Çelik'in cenazesi, memleketi Erzurum'da toprağa verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ekim 2024 13:33, Son Güncelleme : 27 Ekim 2024 14:24
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Üstteğmen, tedavi gördüğü hastanede hayatı kaybetti

Mardin 14. Komando Tugay Komutanlığında görevli Üsteğmen Çelik (30) için Narmanlı Camisi'nde öğle namazının ardından tören düzenlendi.

Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konulan Çelik için helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı.

Nişanlı olduğu öğrenilen Çelik'in cenazesi, askerlerin omuzlarında Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracına konuldu.

Üsteğmen Çelik, Asri Mezarlık'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazına Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, 9. Kolordu Komutanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, şehidin yakınları ve askerler katıldı.

Geçen yıl 18 Aralık'ta Mardin'de kalp krizi geçiren Üsteğmen Fatih Çelik, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Bir süre tedavisi Mardin'de devam eden Çelik, 6 Ocak'ta Erzurum'a sevk edilmiş, tedavi gördüğü yoğun bakımda beyin kanaması sonucu dün hayatını kaybetmişti.

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