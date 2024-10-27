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Park tartışmasında cami imamını dövüp hastanelik ettiler

Antalya'da araç park etme yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışmada 2-3 kişilik bir grup, cami imamını döverek hastanelik etti. O anlar ise cep telefonuyla kayda giren imamın kızının cep telefonuna yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Ekim 2024 13:44, Son Güncelleme : 27 Ekim 2024 13:43
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Park tartışmasında cami imamını dövüp hastanelik ettiler

Olay, geçtiğimiz hafta Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Güllük Cami İmamı İbrahim Bircan (57), otoparkta aracının önünde başka araç olunca beklemeye başladı. Bir sür sonra aracın sahipleri ile tartışmaya giren Bircan'a bir grup, tekme, yumruk ve taşlarla saldırdı. Bazı kişiler kavgayı ayırmaya çalışırken, Bircan, aldığı darbeler sonrası yere düştü. Yerde de tekmelerle darp edilen Bircan, yüzünden yaralandı.

Genç kız dakikalarca yalvardı

Evinin önünde gerçekleşen olaya şahit olan cami imamının kızı, o anları kaydetti. Genç kız saldıran gruba 'yapmayın' diye yalvarırken, babasının da uzaklaşması için dakikalarca çağrıda bulundu.

Darp edilerek yaralanan cami imamı, bölgeye çağrılan sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bircan, tedavi sonrası kendisini darp eden kimliği belirsiz şahıslardan şikayetçi oldu.

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