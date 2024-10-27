Teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 130 bin 565'e yükseldi

"Yeniden Daha Güçlü Anadolu 130 bin Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'daki Gülderen TOKİ deprem konutları alanında dün gerçekleştirildi.

29 bin 311 konut daha teslim edildi

Törende, Hatay'da 7 bin 856, Malatya'da 6 bin 759, Gaziantep'te 5 bin 259, Kahramanmaraş'ta 3 bin 135, Adıyaman'da 3 bin 108, Osmaniye'de bin 310, Adana'da 648, Diyarbakır'da 641, Elazığ'da 569, Kilis'te 9, Şanlıurfa'da 17 olmak üzere toplam 29 bin 311 konut daha teslim edildi. 26 Ekim itibarıyla teslim edilen konut sayısı 130 bin 565'e yükseldi.

"2025 sonunda anahtarını almayan vatandaşımız kalmayacak"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremzede kardeşlerimizle ahdimizi dün yineledik. Hızımızı daha da artıracağız. Önümüzdeki 60 günde 70 bin yeni konutumuzu daha teslim ederek yıl sonuna kadar 200 bin depremzede kardeşimizi yuvalarına kavuşturacağız. 2025 sonunda anahtarını almayan vatandaşımız kalmayacak" ifadelerine yer verdi.

Yıl sonu hedefi 201 bin 668

Deprem bölgesindeki 11 ilde bu yılın sonuna kadar 70 binden fazla konut ve iş yerinin daha teslim edilmesi hedefleniyor. Böylece 2024 yılı sonunda 199 bin 20'si konut, 2 bin 648'i iş yeri olmak üzere 201 bin 668 bağımsız bölümün hak sahiplerine teslimi tamamlanacak.

İl il teslim edilen ve yıl sonunda ulaşılacak konut/iş yeri sayısı

Bugüne kadar Adana'da 3 bin 204 konut/iş yeri teslim edildi. Yıl sonunda bu sayı 6 bin 680'e yükselecek. Adıyaman'da 17 bin 713 konut/iş yeri teslim edildi. Yıl sonunda bu sayı 30 bin 33'e yükselecek. Diyarbakır'da 6 bin 424 konut/iş yeri teslim edildi. Yıl sonunda bu sayı 7 bin 391'e yükselecek. Elazığ'da 4 bin 74 konut/ iş yeri teslim edildi. Yıl sonunda bu sayı 7 bin 11'e yükselecek. Gaziantep'te 20 bin 631 konut/iş yeri teslim edildi. Yıl sonuna kadar bu sayı 24 bin 191'e yükselecek. Hatay'da 26 bin 260 konut/iş yeri teslim edildi. Yıl sonuna kadar bu sayı 44 bin 227'ye yükselecek. Kahramanmaraş'ta 23 bin 899 konut/iş yeri teslim edildi. Yıl sonuna kadar bu sayı 39 bin 136'ya yükselecek. Kilis'te bin 929 konut/iş yeri teslim edildi. Yıl sonuna kadar bu sayı 2 bin 852'ye yükselecek. Malatya'da 17 bin 438 konut/iş yeri teslim edildi. Yıl sonuna kadar bu sayı 27 bin 343'e yükselecek. Osmaniye'de 5 bin 410 konut/iş yeri teslim edildi. Yıl sonuna kadar bu sayı 5 bin 632'ye yükselecek. Şanlıurfa'da 3 bin 583 konut/iş yeri teslim edildi. Yıl sonuna kadar bu sayı 7 bin 172'ye yükselecek.

2025 yılı sonunda teslim edilecek konut/iş yeri dağılımı

11 ilde 2025 yılı sonunda ise 417 bin 563'ü konut 35 bin 395'i ticari ünite olmak üzere toplam 452 bin 958 bağımsız bölümün teslimatının tamamlanması hedefleniyor. İllere göre konut ve iş yeri dağılımı ise şöyle: Adana'da 12 bin 601 konut ve 16 iş yeri, Adıyaman'da 39 bin 814 konut ve 2 bin 322 iş yeri, Diyarbakır'da 17 bin 326 konut ve 251 iş yeri, Elazığ'da 14 bin 264 konut ve 62 iş yeri, Gaziantep'te 29 bin 973 konut ve bin 377 iş yeri, Hatay'da 146 bin 479 konut ve 11 bin 721 iş yeri, Kahramanmaraş'ta 63 bin 30 konut ve 5 bin 846 iş yeri, Kilis'te 2 bin 782 konut ve 4 iş yeri, Malatya'da 66 bin 961 konut ve 12 bin 741 iş yeri, Osmaniye'de 10 bin 884 konut ve 966 iş yeri, Şanlıurfa'da 13 bin 449 konut ve 89 iş yeri.