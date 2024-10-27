TUSAŞ şehitlerinin kanı yerde kalmadı
TUSAŞ şehitlerinin kanı yerde kalmadı
Kış saati uygulaması başladı! Türkiye'de saatler geri alınacak mı?
Kış saati uygulaması başladı! Türkiye'de saatler geri alınacak mı?
Çorum'lu firma ABD'ye tek başına fark attı
Çorum'lu firma ABD'ye tek başına fark attı
Teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 130 bin 565'e yükseldi
Teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 130 bin 565'e yükseldi
Uzmanlardan 'kıyma' uyarısı: Çekildiğini görmeden almayın!
Uzmanlardan 'kıyma' uyarısı: Çekildiğini görmeden almayın!
e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmetinde son aşamaya gelindi
e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmetinde son aşamaya gelindi
Bakan Uraloğlu: Türkiye Kart, yıl sonuna kadar 18 ilde geçerli olacak
Bakan Uraloğlu: Türkiye Kart, yıl sonuna kadar 18 ilde geçerli olacak
İki üniversite, Türkiye sıralamasında zirveyi yine kaptırmadı
İki üniversite, Türkiye sıralamasında zirveyi yine kaptırmadı
KKM'den kaçışlar konuta yaradı
KKM'den kaçışlar konuta yaradı
TBMM'den yeni haftada yoğun mesai: İşte gündem maddeleri
TBMM'den yeni haftada yoğun mesai: İşte gündem maddeleri
Çinli otomotiv devi Samsun'da fabrika kuracak
Çinli otomotiv devi Samsun'da fabrika kuracak
Çin malında etiket oyunu
Çin malında etiket oyunu
FETÖ'nün son oyunu karanlık kurul
FETÖ'nün son oyunu karanlık kurul
20 bin öğretmen atamasında sıralama kavgası
20 bin öğretmen atamasında sıralama kavgası
Asgari ücret ve emekli maaşına zam kulisi!
Asgari ücret ve emekli maaşına zam kulisi!
Üniversiteden TSK'ya yönelik paylaşım yapan öğrenciye ilişkin açıklama
Üniversiteden TSK'ya yönelik paylaşım yapan öğrenciye ilişkin açıklama
29 bin 311 deprem konutu daha teslim edildi
29 bin 311 deprem konutu daha teslim edildi
Artvin'de yoğun kar yağışı: Sürücüler zor anlar yaşadı
Artvin'de yoğun kar yağışı: Sürücüler zor anlar yaşadı
Selçuk Bayraktar: 50 tonluk bir fırlatma sistemi üzerinde çalışıyoruz
Selçuk Bayraktar: 50 tonluk bir fırlatma sistemi üzerinde çalışıyoruz
DMM 'TUSAŞ'a ilişkin o iddiaları yalanladı
DMM 'TUSAŞ'a ilişkin o iddiaları yalanladı
MİT'ten PKK'ya TUSAŞ Harekatı
MİT'ten PKK'ya TUSAŞ Harekatı
28 Ekim okullar tatil mi, yarım gün mü olacak?
28 Ekim okullar tatil mi, yarım gün mü olacak?
Erdoğan: Terörün olmadığı bir Türkiye'yi mutlaka inşa edeceğiz
Erdoğan: Terörün olmadığı bir Türkiye'yi mutlaka inşa edeceğiz
Bahçeli: Türkler ile Kürtlerin birbirini sevmesi farzdır
Bahçeli: Türkler ile Kürtlerin birbirini sevmesi farzdır
Sağlığı tehdit eden ürün sayısı 812'ye yükseldi
Sağlığı tehdit eden ürün sayısı 812'ye yükseldi
17 ilde PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu; 55 şüpheli gözaltında
17 ilde PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu; 55 şüpheli gözaltında
700 bin dolarlık sınavsız üniversite vurgunu
700 bin dolarlık sınavsız üniversite vurgunu
Erdoğan: Medyamız çok kötü bir sınav veriyor
Erdoğan: Medyamız çok kötü bir sınav veriyor
Personel nakillerinde muhasebe yetkilisinin onay yetkisi kaldırıldı
Personel nakillerinde muhasebe yetkilisinin onay yetkisi kaldırıldı
Yoğurt ve sumak yerine bakın ne satmışlar!
Yoğurt ve sumak yerine bakın ne satmışlar!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Çorum'lu firma ABD'ye tek başına fark attı

Çorumlu bir savunma sanayi şirketi, tek başına, Amerika kıtasından daha fazla top mermisini bir ayda üretiyor. Arca firması, SAHA EXPO 2024 Fuarı'nın da 2 milyar doların üzerinde ihracat sözleşmesi imzaladı. Firmanın sloganı ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Her fabrika bir kaledir" sözü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ekim 2024 14:30, Son Güncelleme : 27 Ekim 2024 14:30
Yazdır
Çorum'lu firma ABD'ye tek başına fark attı

SAHA EXPO'nun en büyük ihracat anlaşmasını Çorum Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde mühimmat üreten Arca firması yaptı. Arca Savunma Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Terlemez ile Slovakya'nın önemli savunma sanayi firmalarından MSM Group arasında topçu mühimmatı üretimi için ihracat sözleşmesi imzalandı.

Arca Savunma, tek başına bütün Amerika kıtasında üretilen top mermisinden daha fazla top mermisini Çorum'daki tesislerinde bir ayda üretiyor. Savunma sanayi firması, çeşitli mühimmat türlerinin üretimine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor. 60 mm, 81 mm, 120 mm yüksek infilaklı havan mühimmatı, 122 mm, 152 mm ve 155 mm yüksek infilaklı topçu mühimmatı, 122 mm roketi yerli imkanlarla üretiyor. Türkiye'nin ilk C4 patlayıcı fabrikası da yine Arca firması bünyesinde kuruldu.

SAHA EXPO 2024 Fuarı'nın ana sponsoru da olan firma, fuar kapsamında 2 milyar doların üzerinde ihracat sözleşmesi imzalamış oldu. Son teknoloji savunma sistemleri, yerli ve milli savunma sanayii ürünleri SAHA EXPO'da görücüye çıktı. Saha Expo Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda 133 sözleşme imzalandı, 6 milyar 200 milyon dolarlık ticari anlaşma yapıldı.

ATATÜRK'ÜN SÖZÜ İLHAM VERDİ

Firmanın temelleri 2020 yılında Ankara'da atıldı. 2022 yılında ise Çorum Sungurlu'daki üretim tesisinde yerli ve milli imkanlarla üretim faaliyetlerine başlandı. Firmanın mottosu "Bizim için önemli olan yerli ve milli olma hedefiyle ilerlemek. Bu bağlamda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Her fabrika bir kaledir" sözünden yola çıkarak savunma sanayindeki bağımsızlığımızın, ülkemizin geleceği için kritik bir öneme sahip olduğuna inanıyoruz" ifadeleriyle anlatılıyor.

SAHİBİ PATLAYICI UZMANI

SAHA EXPO'da 2 milyar dolarlık anlaşmaya imza atan Arca'nın Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Terlemez, Hürriyet'e konuştu: "Bugüne kadar Sungurlu'da 550 milyon dolarlık yatırım yaptık. TSK'da mühimmat yüzbaşısı olarak çalışırken ayrılıp 2020'de iki arkadaşımla Arca'yı kurduk. Fabrika Çorum'un Sungurlu ilçesinde 1 milyon metrekarelik arazi üzerinde kuruldu. Araziyi biz satın aldık. Hiç teşvik kullanmadık." açıklamasını ylapyan Terlemez, şöyle konuştu:

"Bin 84 kişiye istihdam sağlıyoruz. Ordudaki görevim de patlayıcı uzmanlığıydı. Şu anda ağır kalibre dediğimiz havan ve top mühimmatlarını üretiyoruz. Çok namlulu roket atar mühimmatları denilen 122 milimetre roketleri üretiyoruz. Dünyada üreten az sayıda firma var. 5 bin adetlik topçu mühimmat kapasitesiyle başladık, şu anda aylık kapasitemiz 30 bin. Rokette ise ayda 8 bin adetlik üretim var. Diğer Rus kalibrelerde ise aylık 15 bin kapasite var. Avrupa'nın en büyük kapasitesiyiz, bizden sonra Sırbistan var."

"AVRUPA DEPOLARINDA BİZİM MÜHİMMAT VAR"

Ortaklarımızla oturduk dedik ki biz de artık ismimizi duyurmalıyız. Dünya biraz tanıyor, çünkü yüzde 100 ihracat yapıyoruz. Hiç içeride ihaleye girmedik. Odağımızı Avrupa'ya çevirdik. Şu ana kadar zaten 150 bin adetin üzerinde, 500 milyon dolarlık mühimmat ihracatı yaptık. Ayrıca 30 bin adete yakın roket ihraç ettik. Avrupa'da savunma bakanlıklarının depoları bizim mühimmatlarla dolu. Şu anda ABD, Hollanda, İngiltere, Çekya, Slovakya, Bulgaristan, Litvanya'ya ihracat yapıyoruz. Bizi biliyor ve güveniyorlar. Fuarda 2 milyar dolarlık anlaşma imzaladığımız Slovakyalı MSM Group bize daha önce satın alma teklifiyle gelen bir firma. Avrupa'nın en büyük kapasitesiydi topçu üretiminde. Şimdi onlar bizden alıyorlar. O dönemde bir de Amerikalı bir şirket bizi almak istemişti. İyi ki satmamışız."

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, SAHA EXPO'ya 1400 aşkın firmanın katılım gösterdiğini belirterek, "SAHA EXPO 2024'te gerçekleştirdiğimiz 133 imza töreninde 6,2 milyar dolarlık sözleşme sadece 4 günde imzalandı." dedi.

SAHA İstanbul'un milli üretimin artması ve kritik teknolojilerin Türkiye'ye kazandırılması için kurulduğunu vurgulayan Bayraktar, 27 kurucu firmayla çıktıkları bu yolda bugün 1200'ü aşkın üyeye ulaştıklarını söyledi.

"ABD'DEN DAHA FAZLA TOP MERMİSİ ÜRETTİ"

Bayraktar, SAHA EXPO'nun ana sponsoru Arca firmasının dünyanın en büyük top mühimmatı üreticilerinden biri olarak ABD'den daha fazla top mermisi üretir hale geldiğini ve birçok ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

ARCA'nın Çorum da üretim yaptığını belirten Bayraktar, firmanın SAHA EXPO'da 2 milyar doların üzerinde ihracat sözleşmesi imzaladığını söyledi.

2 MİLYAR DOLARLIK SÖZLEŞME

Fuar kapsamında 2 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzalayan Arca firması, 2022 yılında Çorum Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim faaliyetlerine başladı.

Savunma sanayi firması, çeşitli mühimmat türlerinin üretimine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor. 60 mm, 81 mm, 120 mm yüksek infilaklı havan mühimmatı, 122 mm, 152 mm ve 155 mm yüksek infilaklı topçu mühimmatı, 122 mm roketi yerli imkanlarla üretiyor.

Türkiye'nin ilk C4 patlayıcı fabrikası da yine Arca firması bünyesinde kuruldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber