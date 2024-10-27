Baykar'dan 'dolandırıcılık' uyarısı

"Baykar olarak yanıltıcı içeriklerin engellenmesi adına sosyal medya platformlarının daha etkin adımlar atmasını bekliyoruz." denildi.

Açıklamada Baykar'ın resmi duyurularının yalnızca kendi sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesi üzerinden yapıldığı hatırlatıldı.

Dolandırıcıların, vatandaşları yanılttığı ve mağdur ettiği belirtildi. Yapay zeka teknikleriyle hazırlanan sahte reklamların, tamamen dolandırıcılık amaçlı olduğu ifade edildi.

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