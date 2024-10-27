Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Sevindikli mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

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