Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Ekim 2024 16:14, Son Güncelleme : 27 Ekim 2024 16:15
Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Sevindikli mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.
Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.