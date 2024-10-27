Hatay'da denizde mahsur kalan 2 balıkçı kurtarıldı

Ekipler tarafından tekneyle karaya çıkartılan iki kişi, sağlık kontrolünden geçirildi.

Bir süre sonra kayığın su aldığını fark eden balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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