Hatay'da denizde mahsur kalan 2 balıkçı kurtarıldı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde denize açıldıkları kayığın su alması sonucu mahsur kalan 2 balıkçı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince karaya ulaştırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ekim 2024 16:37, Son Güncelleme : 27 Ekim 2024 16:38
İsimleri öğrenilemeyen 2 kişi, balık tutmak için Karaağaç sahilinden denize açıldı.
Bir süre sonra kayığın su aldığını fark eden balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından tekneyle karaya çıkartılan iki kişi, sağlık kontrolünden geçirildi.