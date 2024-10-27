Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetimi idari ve mali açıdan ibra edilmedi
Beşiktaş'ta düzenlenen 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda 01.06.2023 - 03.12.2023 tarihleri arasında görevde bulunan eski Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edilmedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ekim 2024 17:21, Son Güncelleme : 27 Ekim 2024 17:23
Beşiktaş Kulübünün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda gerçekleştirildi.
KONGREDE SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU
Beşiktaş'ın eski Başkanı Ahmet Nur Çebi, kongreye katıldı ve üyeler tarafından tepki gördü.
İki grubun birbirine karşılık vermesi sonrası salonda arbede çıktı.
Yumruklaşmanın yaşandığı kavgada sandalyeler havada uçuştu. Diğer kongre üyelerinin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.
İBRA EDİLMEDİ
01.06.2023 - 03.12.2023 tarihleri arasında görev alan Yönetim Kurulu, idari ve mali bakımlardan oy çokluğuyla ibra edilmemiştir.