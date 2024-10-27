Otoyolda durdurulan araçta 2 ton kaçak tütün ele geçirildi
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan araçta, 2 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ekim 2024 18:00, Son Güncelleme : 27 Ekim 2024 17:57
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın engellenmesi ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda otoyolun İzmit geçişinde durdurulan bir araçta, 2 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.