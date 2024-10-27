Çanakkale'de korkutan deprem
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, saat 17.56'da, 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Ekim 2024 18:21, Son Güncelleme : 27 Ekim 2024 18:25
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.56'da, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREMAFAD Deprem (@DepremDairesi) October 27, 2024
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [10.27 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2024-10-27
Saat:17:56:01 TSİ
Enlem:39.40389 N
Boylam:26.29778 E
Derinlik:9.02 km
Detay:https://t.co/qeA0em5P9F@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi