El Clasico'da Mbappe'den tarihi ofsayt rekoru

Barcelona, La Liga'nın 11. haftasında deplasmanda Real Madrid'i 4-0 mağlup ederek sezonun ilk El Clasico'sunu kazandı.

Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, dün akşam El Clasico'da sekiz kez ofsayta takılarak La Liga tarihinde son 15 yılda en yüksek rakama ulaşan oyuncu oldu.

2 GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Ayrıca Fransız futbolcu kariyerinde ilk kez sekiz kez ofsayta takılırken, mücadelede kaydettiği 2 gol ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Mbappe, 2009'dan bu yana bir La Liga maçında en fazla ofsayta takılan oyuncu oldu.