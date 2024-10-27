Adana'da 5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.07'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesinde olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 20,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Olumsuz bir durum yok

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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger deprem sonrasında olumsuz bir durumun olmadığını söyledi.

"Saha taramalarına derhal başlandı"

Adana'nın'ın Kozan ilçesinde 5️.0️ büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.



Depremden etkilenen. Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 27, 2024

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır" dedi.