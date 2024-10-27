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Kademeli emekliliğe takılanlar miting düzenledi

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) üyeleri ve Türkiye'nin pek çok ilinden gelen vatandaşlar kademeli emeklilik hakkı taleplerini dile getirmek için bugün İstanbul'da miting düzenledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Ekim 2024 21:19, Son Güncelleme : 27 Ekim 2024 21:23
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Kademeli emekliliğe takılanlar miting düzenledi

EYT yasasından faydalanan milyonlarca vatandaş, emekli maaşının tadını çıkarıyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), düzenlemesiyle 8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi yapılan vatandaşlara yaş şartı aranmaksızın emeklilik getirildi.

YAŞ ORTALAMASI 48,1

2023 yılı sonu itibariyle EYT kapsamında 2 milyon kişi emekli oldu. Emekli olan kişilerin yaş ortalaması da 48,1 olarak tespit edildi.

EYT'NİN 2024 MALİYETİ: 577,3 MİLYAR TL

Buna göre 2024'te EYT'nin bütçeye maliyeti 577,3 milyar TL olacak.

EYT'DEN EMEKLİ OLACAK SAYISI: 4,8 MİLYON KİŞİ

EYT düzenlemesi kapsamında, önümüzdeki 17 yılda eksik prim gün sayısını tamamlayarak, toplam 4 milyon 800 bin kişinin emekli olacağı hesaplanıyor.

Ancak kimileri EYT'yi az farkla kaçırdı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini az farkla kaçıranlara 'kısmı emeklilik formülü' istiyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK TALEP EDİYORLAR

EYT yasasından yararlanamayanlar yani 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için bir kademeli yaş şartı talep ediliyor.

Yaş şartının esnetilmesi ve kaldırılması aynı EYT yasasındaki gibi yaş şartının tamamen kaldırılması ile kısmi emeklilik sağlanabilecek.

KADEMELİ EMEKLİLİĞE TAKILANLAR MİTİNGİ DÜZENLEDİ

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) kademeli emeklilik talebiyle İstanbul'da Kartal Meydanı'nda mitingi düzenlediler.

SLOGAN ATTILAR

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde 9 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanların mağdur edildiğini öne süren EMADDER üyeleri,

"Mezarda emeklilik istemiyoruz"

,

"2000 sonrası SGK'lıya adil kademeli emeklilik haktır"

 pankartı arkasında bir araya geldi.

"1 GÜNLE 17-20 YIL BEKLEMEK ZORUNDAYIZ"

1 günlük fark nedeniyle bile emeklilikte 17 yıl beklemek zorunda kalanların olduğunu belirten dernek üyeleri,

"8 bin-10 bin primlerle şu an akranlarımızın emekli olduğu primin iki katını vermemize rağmen onlardan 17-20 yıl sonra geç emekliliğe mahkum edildik"

ifadelerini kullandı.

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