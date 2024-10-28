İlk Evim'e kaldığı yerden devam

Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 50 bin iş yerinin yapımını ve 250 bin konut amaçlı arsayı içeren Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin yeni takvimi belli oldu. İlk etapta hayata geçirilmesi planlanan 250 bin sosyal konutun bir kısmının ihaleleri yapılmıştı ancak 6 Şubat 2023'te yaşanan asrın felaketinden sonra deprem bölgesine ağırlık verilmesi sebebiyle inşa çalışmaları ötelenmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025 yılının 6'ncı ayına kadar adı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi olarak belirlenen sosyal konutların tamamının ihalelerini yapmayı planlıyor. İhalelerin ardından inşa süreci hızlı bir şekilde kaldığı yerden devam edecek. Projeyle sosyal konut sayısı 2 milyona, oturan sayısı ise 10 milyonun üzerine çıkarılacak. Bakanlık yeni sosyal konut projeleri üzerinde de çalışıyor.

EMEKLİ VE GENÇLERE DAHA FAZLA PAY

İlk etap konutlardan 50 bini İstanbul'da, 18 bini Ankara'da, 12 bin 500'ü İzmir'de, 10 bini Gaziantep'te, 8 bin 650'si Bursa'da, 7 bin 500'ü Konya'da, 4 bin 500'ü Kayseri'de inşa edilecek. Diğer illerde de nüfusa göre değişen sayılarda konut yapılacak. Konut projesinde çeşitli kesimlere pozitif ayrımcılık yapılarak kontenjanlar belirlendi. Buna göre, şehit yakınları ve gazilere, ilk etabın yüzde 5'e denk gelen 12 bin 500 konutluk, engelli vatandaşlara, yüzde 5'e karşılık gelen 12 bin 500 konutluk, emekli vatandaşlara ise yüzde 20'ye denk düşen 50 bin konutluk kontenjan ayrıldı. Projede ilk defa gençler için de özel bir kontenjan oluşturuldu. Projedeki konutların yüzde 20'sine denk gelen 50 bin adeti de gençlere tahsis edildi.

MALİYETİN %40'I DEVLETTEN

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde konutların fiyatı maliyeti üzerinden yüzde 40 indirim yapılarak belirlendi. 13 Eylül 2022'de açıklanan projede 2 artı 1 konutların fiyatı 608 bin lira olarak paylaşılmıştı. 3 artı bir konutların fiyatı ise 850 bin lira olarak duyurulmuştu. Sosyal konutların fiyatına ilişkin güncel tutar henüz açıklanmadı. Yatay mimari esasıyla, depreme dayanaklı şekilde inşa edilecek sosyal konut projeleri, zemin artı 4 veya zemin artı 5 kat yüksekliğinde olacak. Projeler, mahalle kültürünü ve komşuluk ilişkilerini gözetecek, yeşili hakim kılacak bir anlayışla hayata geçirilecek.

Merve Safa Akıntürk