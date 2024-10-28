Kabine toplanıyor: Ana gündem terörle mücadele

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun bir gündemle bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği Beştepe'deki toplantının ana gündem maddesi, terörle mücadele olacak.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iki hafta aradan sonra Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni, Beştepe Külliyesi'nde toplayacak. Kabinede, terör örgütü PKK'nın TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerine yönelik saldırısı ve sonrasında yapılan operasyonlar tüm yönleriyle masaya yatırılacak.

ÜÇ BAKAN SUNUM YAPACAK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıya ilişkin son bilgi ve bulguları, kabine üyeleriyle paylaşacak. Yerlikaya'nın sunumunda, TUSAŞ saldırısına ilişkin emniyet güçlerinin edindiği son ayrıntılar da Erdoğan'a aktarılacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da soruşturma sürecine ilişkin sunum yapacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise saldırı sonrasında Irak'ın kuzeyindeki PKK unsurlarına dönük başlatılan operasyonlara ilişkin değerlendirmeleri ve yeni harekat planlarını Erdoğan'a sunacak.

İSRAİL'İN SOYKIRIMI DA GÜNDEMDE

İsrail'in Gazze'den sonra Lübnan'a yönelik bölgede geliştirdiği saldırganlık stratejisi de kabine toplantısında masaya yatırılacak. Toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin kuzeyindeki son gelişmeleri TUSAŞ saldırısı bağlamında değerlendirecek. İsrail'in İran ve Suriye'ye dönük saldırıları da kabinenin ajandasında kendine yer bulacak.

ABD SEÇİMLERİ MASADA

Öte yandan Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'in ABD temaslarına ilişkin kabine üyelerini bilgilendireceği ve enflasyon beklentilerine ilişkin son veriler ışığında ekonomi yönetiminin atacağı adımları aktaracağı ifade edildi. Kabine toplantısında, yaklaşan ABD seçimleri ve olası sonuçları da değerlendirilecek.

ERDOĞAN GRUBA SESLENECEK

Öte yandan çarşamba günüyse AK Parti Meclis Grubu 3 hafta aradan sonra toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup konuşmasında terör sorunun çözümüne yönelik mesajlar vermesi bekleniyor.