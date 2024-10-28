Yasa dışı bahis beyin kimyasını değiştiriyor

İnternet ve telefon kullanımı ile doğru orantılı olarak artan kumar bağımlılığı yetişkinleri, gençleri, çocukları ve ev hanımlarını tuzağına çekmeye devam ediyor. Yasa dışı bahis sitelerindeki dolandırıcılar, kumar oynama yaşının 9'a düşmesi ile çeşitli vaatlerle kandırdığı çocuk ve gençleri, bağımlı hale getirerek borç batağına ve intihara kadar sürüklüyor. Uzman Psikolog Betül Aydınaydoğdu, son zamanlarda sanal bahis sitelerinin tuzağına düşen gençlerle ilgili psikiyatr kliniklerine başvuruların arttığını vurguladı. Aydınaydoğdu "Tehlikeli bir virüs olan bahis siteleri, zamanla beyin kimyasını değiştirdiği için çevresel etkilere karşı bireyleri duyarsızlaştırarak, kısa süreli haz ve dopamin salgılatıyor. Bu da duygu ve düşünceleri olumsuz etkiliyor. Kişinin günlük rutinini gerçekleştirmesine engel olan kumar bağımlılığı, yemek yeme, düzenli uyuma ve çalışma gibi faaliyetlerini bozuyor. Bağımlılık, kişilerde ruh halinde hızlı değişimlere, karar vermede zorlanmaya, dürtüselliğe ve kompulsiviteye (takıntılı düşünce) yol açabiliyor. Tuzağa düşen bireyler, kontrolü kaybedip sistemin içerisine düşüp kayboluyorlar" diye konuştu.

HARÇLIKLAR BAHİS SİTELERİNE GİDİYOR



Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, hedef kitlesi haline gelen gençleri bu tuzaktan nasıl uzak tutulacağı üzerine kafa yormak gerektiğini söyledi. Ergün "Milli Eğitim Bakanlığına büyük görevler düşüyor. Çizgi film ve birtakım televizyon dizilerinde toplumsal bilgilendirme çalışması yapılmalı. Çocuklar, kendi hallerine bırakıldıklarında en ufak harçlıklarını bile yasa dışı bahis sitelerinde harcıyor. Bağımlılık ile birlikte harcanan rakamlar büyüyor ve borçlar artmaya başlıyor. Korkularından aileleri ile konuşamayan çocuklar, birtakım suçlara karışıyor. Sonucunda intihar vakaları ile karşı karşıya kalabiliyoruz. İnsanların, burayı kazanç aracı olarak görmemesini sağlamalıyız" dedi.

SAMET EKER