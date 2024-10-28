Kamu kurumunda akılalmaz vurgun: 350 arkadaşını dolandırdı

Ankara'da bir kamu kurumunda çalışan Ramazan M, aralarında daire başkanlarının da bulunduğu mesai arkadaşlarından uygun fiyatlı telefon ve beyaz eşya vaadiyle yüklü para topladı.

Bununla da kalmayan adam borcum var bahanesiyle birçok kişiden borç para ve kendisi için kredi çekmelerini talep etti. Bir süre sonra Ramazan M'nin işe gelmemesinden şüphelenen arkadaşları ailesine ulaşarak durumu anlattı. Duydukları karşısında şoke olan eski eş Ö.Ö. Ramazan M. için müracaatta bulunurken, dolandırıldıklarını fark eden mağdurlar şikayetçi oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ramazan M.'nin bir kamu kurumu çalışanı çalışanı olan 350 kişiyi yaklaşık 300 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. Şüpheli adam yurtdışına kaçmaya çalışırken Bursa'da yakalandı.

Bir kamu kurumunda çalışan Ramazan M, aralarında daire başkanları da olmak üzere birçok iş arkadaşını yurtdışından telefon getirme, ucuza beyaz eşya sahibi olmak gibi vaatlerle kandırdı. Bununla yetinmeyen adam, borcu olduğu gerekçesiyle çalışan arkadaşlarından borç para istedi, kredi kartlarını kullanmayı hatta kendisi için kredi çekmelerini talep etti. İlk aldığı borçları ödeyerek güven kazanan Ramazan M, zamanla borç miktarlarını artırdı.

İŞ ARKADAŞLARI ŞÜPHELENDİ

Bir süre sonra Ramazan M'nin işe gelmemesinden şüphelenen iş arkadaşları adamın ailesine ulaştı. Uygun fiyatlı cep telefonu ve beyaz eşya getirdiğini, Ramazan M.'den birkaç kez uygun fiyatlı ürün almalarının ardından çevresindeki insanların yüklü miktarlarda ürün aldıklarını söyledi.

ESKİ EŞİ KAYIP MÜRACAATINDA BULUNDU

Eski eşinin yaptıklarını öğrenen Ö.Ö., karakola giderek Ramazan M. İçin kayıp müracaatında bulundu. Ramazan M'nin evinde yapılan polis arasında cep telefonunun mutfakta şarja takılı olduğu ve el yazısı ile yazılmış bir veda notu bulundu.

350 KİŞİYİ 300 MİLYON LİRA DOLANDIRDI

Yapılan çalışmalarda Ramazan M'nin kiraladığı aracı arkadaşına verdiği, kendisinin işleri olduğunu ve yurtdışına çıkacağını söylediği belirlendi. Ramazan M'nin iş arkadaşları dolandırıldıklarını anlayarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Başsavcılık tarafından Ramazan M. hakkında 'Kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırma' suçundan soruşturma başlatılırken, Ramazan M'nin 350 kişiyi yaklaşık 300 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. Yurtdışına kaçmaya çalışırken Bursa'da yakalanan şüpheli, işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dilhan Dumanoğlu