Sahte profesöre yakalama kararı

İnternet üzerinden hayali üniversiteler kurup sahte diplomalar dağıtan, ardından binlerce mağdur bırakan hayali Yeni Pazar Üniversitesi'nin sahte rektörü Ali İlseven hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

HER ŞEY SAHTE

Sırbistan, Arnavutluk ve Karadağ'da faaliyet gösteren üniversitelerin logo, isim ve adreslerini taklit ederek, hayali üniversiteler kuran ve nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen Ali İlseven, çevrimiçi bir şekilde 'Yeni Pazar Üniversitesi' adında bir 'üniversite' kurup 'profesörüm' diyerek kendini rektör olarak atadı. İlseven, üniversiteye kayıt için öğrencilerden 2-4 bin avro ücret istedi. Uzaktan eğitim verdiği ve 4 bine yakın öğrencisi bulunduğu öne sürülen Yeni Pazar Üniversitesi'nin aslında hiç olmadığı ve verilen diplomaların sahte olduğu ortaya çıktı.

TRANSLATE İLE DİPLOMA HAZIRLADI

Uluslararası Yeni Pazar Üniversitesi adıyla Türkiye'de öğrenci dolandıran Ali İlseven'in, İliria-Balkan ve Freud Universitat isimli okullarla da dolandırıcılık yaptığı iddia edildi. Kendini 11 yıldır profesör olarak tanıtan İlseven'in lisans diplomasını dahi Google Translate üzerinden çeviri yaparak oluşturduğu ileri sürüldü. İlseven'in ise hiçbir akademik kaydı olmadığı, 'Profesör' değil lise mezunu olduğu bildirildi.

SAVCILIK YAZI GÖNDERDİZonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği yazıda, resmi belgede sahtecilik davasında şüpheliler arasında bulunan Ali ve eşi Damla İlseven hakkında yakalama kararı verilmesini istedi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği talep yazısında "Aşağıda açık kimlik bilgisi ve atılı suçu yazılı şüphelinin, çağrı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'mıza gelmediği, tüm aramalara rağmen kendisine ulaşılamadığı anlaşılmakla, şüphelinin, yakalanması, bulunduğu yerdeki savcılıkta ifadesinin alınmasını, SEBGİS ile savcılığa bağlanmasına karar verildi" denildi.