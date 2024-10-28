TBMM'den yeni haftada yoğun mesai: 9. Yargı Paketi, bütçe görüşmeleri
TBMM'den yeni haftada yoğun mesai: 9. Yargı Paketi, bütçe görüşmeleri
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TBMM'den yeni haftada yoğun mesai: 9. Yargı Paketi, bütçe görüşmeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada gündem oldukça yoğun. Meclis Genel Kurulu'nda 9. Yargı Paketi görüşülecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 yılı bütçesinin geneli üzerindeki görüşmeler başlayacak. Kurumlara dair görüşmeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi ile başlayacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 28 Ekim 2024 09:42, Son Güncelleme : 28 Ekim 2024 09:42
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TBMM'den yeni haftada yoğun mesai: 9. Yargı Paketi, bütçe görüşmeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni haftada yoğun mesai yapacak.

Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde 9. Yargı Paketi olacak.

Düzenleme ile hakaret suçlarına yeni cezalar getirilecek. Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Bu durumdaki hakaret suçlarında şikayet süresi 2 yılla sınırlandırılıyor. Ara buluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar, yazılı sınava girmeden ara buluculuk siciline kayıt olabilecek. Uzlaştırmacı olmak için hukuk mezunu olma şartı getirilecek.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak.

Hakim ve Savcı Yardımcılığı Mülakatı'na çağrılacak aday sayısında değişiklik yapılacak, ilan edilen kadro sayısının bir katı fazlası aday, mülakata çağrılacak.

TBMM'de bütçe maratonu

Bütçe mesaisi de yeni haftada devam edecek.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 30 Ekim Çarşamba günü 2025 yılı bütçesinin geneli üzerindeki görüşmeler başlayacak. 31 Ekim'de ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçesi görüşülecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bütçe sunumunu yapacak.

Komisyon görüşmeleri

İhtisas komisyonları da toplanarak gündemdeki konuları ele alacak.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, basına kapalı toplantısında, "Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2023 Yılı Raporu"nun görüşmeleri kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerini dinleyecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri de İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Göç ve Uyum Alt Komisyonunda sunum yapacak.

Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmalara yönelik 10 kanun teklifini görüşecek.

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyonun gündeminde 12 Kamu Denetçisi adayının belirlenmesi olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba günü grup toplantısında konuşacak

Çarşamba günü Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ekim Çarşamba günü AK Parti grup toplantısında konuşması öngörülüyor.

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