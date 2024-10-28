'Gürz-23' operasyonlarında 216 terör şüphelisi yakalandı

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet müdürlükleri TEM Şube müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda 216 terör şüphelisinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, yakalanan şüpheliler hakkında "geçmiş dönemde örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri" ve "örgüte finans sağladıkları" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Yozgat ve Yalova'da "Gürz-23" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net