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'Gürz-23' operasyonlarında 216 terör şüphelisi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 45 ilde düzenlenen "Gürz-23" operasyonlarında, 216 terör şüphelisinin yakalandığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2024 09:57, Son Güncelleme : 28 Ekim 2024 09:57
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'Gürz-23' operasyonlarında 216 terör şüphelisi yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Yozgat ve Yalova'da "Gürz-23" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet müdürlükleri TEM Şube müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda 216 terör şüphelisinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, yakalanan şüpheliler hakkında "geçmiş dönemde örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri" ve "örgüte finans sağladıkları" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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