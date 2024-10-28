TUSAŞ'ta yaralanan 22 kişiden 17'si taburcu edildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 17'si taburcu edildi. 5 yaralımızın durumu stabil olup, tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir" denildi.

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