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Dolar 34,30 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya yatay başlamasının ardından 34,2990 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2024 10:27, Son Güncelleme : 28 Ekim 2024 10:41
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Dolar 34,30 seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 artışla 34,3060'tan tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 10.10 itibarıyla yatay seyirle 34,2990'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 37,0230'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 düşüşle 44,4490'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 104,4 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalar, ABD'deki istihdam raporu ve büyüme başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya pozitif seyirle başladı.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller, yoğunlaşan bilanço dönemi yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği hava saldırısının endişe edildiği kadar şiddetli olmaması küresel piyasalarda risk algısını azalttı.

ABD'de ağırlıklı olarak beklentilerin üzerinde gelen şirket karlılıkları ekonomik aktivitenin canlı kalmaya devam ettiğini gösterirken, bu durum enflasyonun ABD Merkez Bankasının (Fed) hedeflediği seviyeye gelmesinin zaman alabileceği ihtimalini de öne çıkarıyor.

Analistler, ülkede açıklanacak makroekonomik verilerin yakından takip edileceğini kaydederek, Fed'in gevşeme hızının gelecek dönemde güçlü ekonomik aktivite sebebiyle etkilenebileceğini söyledi.

Bu hafta açıklanacak istihdam ve büyüme verilerinden alınacak sinyallerin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlar konusunda belirleyici olabileceğini ifade eden analistler, söz konusu verilerin ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin daha çok bilgi vermesinin beklendiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılmaya devam ederken, aralık ayında da faiz indirimi yapılacağına yönelik fiyatlamalar gerilemesine karşın güçlü kalmaya devam ediyor. Bankanın aralıkta faiz indirimi yapacağına ilişkin tahminler yüzde 72 olarak fiyatlanıyor.

Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi cuma günü 4 baz puan azalışla 4,25 seviyesinden günü tamamlarken, şu sıralarda yüzde 4,27 seviyesinde bulunuyor.

Fed'in faiz oranını 50 baz puan düşürmesinden sonra ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizinin arttığına ve yüzde 4,28 seviyesine kadar yükseldiğine işaret eden analistler, bu hareketin iyileşen ekonomik verilerin yanı sıra Bankanın bundan sonraki faiz indirimlerinde daha agresif olmayacağına dair beklentilerden kaynaklandığını söyledi.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise ABD'de ekim Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 103,5 seviyesinin destek, 105 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını aktardı.

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