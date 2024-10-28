Baba kız aynı hastanede şifa dağıtıyor

Geçtiğimiz yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bölümü'nden mezun olan 24 yaşındaki Dr. Melek Tiftik, devlet hizmeti yükümlüğü kurasında babası Op. Dr. Mehmet Zafer Tiftik'in görev yaptığı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ni çekti. Babasıyla aynı hastanede, Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümünde göreve başlayan Melek Tiftik, babasının hastalarıyla şaşırtıcı karşılaşmalar yaşadığını belirtti. Soy isminden dolayı babasının hastaları tarafından tanındığını, durumu öğrenenlerin de şaşırtıcı tepkileriyle karşılaştığını belirten Melek Tiftik, "Babamın hastaları geldiğinde bana, "Siz onun yakını mısınız, kızı mısınız" gibi sorular soruyorlar" dedi.

"Yanımda çalışan hemşirelerle sarılıp hep beraber ağladık"

Yapılan kura çekiminde kızının kendisiyle aynı hastanede çalışma hakkı kazandığını öğrendiği zaman çalışma arkadaşları ile oturup ağladıklarını belirten Mehmet Zafer Tiftik, "1987'den beri hekimlik mesleği içindeyim. Yaklaşık 37 yıldır mesleğimi yapıyorum. Kızımla gurur duyuyorum. Kendisi yeni mezun. Devlet hizmeti yükümlülüğü kurasında bizim hastanemizi çekti, burayı tercih etmişti. Mustafa Kemal Atatürk'ün çok önemli bir sözü var, 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.' Zamanında şu ana kadar Eskişehir'deki hastalarımızı bize emanet etmişti. Bundan sonra da inşallah kızımıza ve kızım gibi genç Türk hekimlerine emanet edeceğiz. Kızım bana mesaj atmıştı, 'Ben sizin hastaneye geliyorum' demişti. O esnada benim yanımda çalışan hemşirelerle sarılıp hep beraber oturup ağladığımızı hatırlıyorum. Zaman zaman işle ev birbirine karışabiliyor" dedi.

"Babamla aynı hastanede çalışmak çok gurur verici bir şey"

Babasıyla aynı hastanede çalışmanın gurur verici olduğunu belirten Melek Tiftik ise şu ifadeleri kullandı:

"Geçen ayların başında atamamız yapıldı ve bu hastaneye kuramın çıktığını öğrendim. Babamla aynı yerde çalışmak çok gurur verici bir şey. Babamın hastası geldiğinde bana, 'Siz onun yakını mısınız, kızı mısınız' gibi de bir soru geliyor. Bu da gerçekten şaşırtıcı oluyor."