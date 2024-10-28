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9 işçinin toprağa gömüldüğü altın madeni açılışa hazırlanıyor

Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin hayatını kaybettiği 'Çöpler Madeni' 8 ay sonra yeniden açılışa hazırlanıyor. Madenin sahibi Anagold, üretim yönteminde toprak kaymasına neden olan yığın metodundan vazgeçildiğini sadece sülfit tesisi ile devam edeceklerini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2024 11:33, Son Güncelleme : 28 Ekim 2024 11:33
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9 işçinin toprağa gömüldüğü altın madeni açılışa hazırlanıyor

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta toprak kayması sonucu 9 işçinin yaşamını yitirdiği altın madeni ocağını işleten Anagold Madencilik yetkilileri, heyelan sonrası süreci ve iyileştirme çalışmalarını basınla paylaştı.

Çöpler köyündeki maden ocağında düzenlenen toplantıda, rutin olarak maden sahasına girişten başlayıp hem çalışan hem de ziyaretçiler için alınan güvenlik önlemleri ile ambulans, sağlık personeli ve itfaiye gibi acil müdahale imkanları sinevizyonla gazetecilere izletildi.

Şirketin Türkiye yatırımları, iş güvenliği, operasyon alanları, heyelan olayı öncesi ve sonrası aldıkları aksiyonlarla ilgili, birimlerdeki sorumlu yöneticiler tarafından sunumlar yapıldı, toprak kayması sonrası alınan çevresel ve teknik önlemler anlatıldı.

Şirketin yöneticilerinden Cengiz Demirci, maden ocağı sahasındaki hizmet binasında gazetecilere, toprak kayması öncesi ve sonrası aldıkları aksiyonlar, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinde alınan önlemlerle risklerin minimize edilmesi için yapılan teknolojik yatırımlardan bahsetti, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fırat Nehri'ne siyanür karıştığı iddialarının asılsız olduğunu savunan Demirci, olay sonrası bölgeden binin üzerinde numune alındığını, yer altı ve yer üstünde kirlilik bulunmadığını kaydetti.

Demirci, toprak kaymasının yaşandığı bölgeden 10,5 milyon ton malzeme kaldırıldığını anlatarak, kaymanın yaşandığı Sabırlı Deresi bölgesinde çok az bir yığının kaldığını ve bunun da sıyırma işlemlerinin sürdüğünü belirtti.

Saha gezisinde gazetecilere madeni yeniden açmak için hazır olduklarını belirten Demirci, "Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Şu anda da açılışla kullanacağımız sülfit proses tesisi önündeyiz ve faaliyete başladığımızda bu tesisi kullanacağız." dedi.

Gazetecilere sırasıyla radar merkezi, maden sahası, sülfit proses tesisi gezdirildi, sorumlu birim yöneticilerince bilgiler aktarıldı.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda 9 işçi toprak altında kalmış, 2 işçinin 5 Nisan ve 19 Nisan'da, 2 işçinin 4 Mayıs'ta, 5 işçinin de 10 Haziran'da cenazelerine ulaşılmıştı.

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