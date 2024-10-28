Anahtar Partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına teslim edildi

A Parti Teşkilat Başkanı Ayhan Erel ve beraberindeki parti üyeleri, İçişleri Bakanlığına kuruluş dilekçesini verdi.

Bakanlık önünde açıklama yapan Erel, "Atatürk, 28 Ekim'de 'Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz' demişti. Biz de bundan esinlenerek partimizin kuruluşunu bugüne denk getirip, biz de şöyle diyoruz; 'Ey büyük Türk milleti, yarın partimizi kuruyoruz. Bu parti, Türk milletinin kem talihini değiştirecek ve Türk devletinin üzerindeki kara bulutlar üzerine bir güneş gibi doğacak." dedi.

Partinin adı üzerinde yorumlar yapıldığını belirten Erel, "Kısa adı A Parti, uzun adıyla Anahtar Parti. Milletimiz isme takılmasın. Biz yapacağımız icraatlarla Türk milletinin problemlerini çözerek, Allah'ın izniyle çok kısa bir sürede Türkiye'deki öncelikle muhalefet boşluğunu, akabinde zamanında veya erken yapılacak bir seçimde de var olan iktidar boşluğunu doldurarak, Türk milletiyle birlikte devletimizi güçlü, milletimizi mutlu kılacağız." ifadelerini kullandı.

Erel, birçok kesimden destek gördüklerini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunu, Türkiye'nin dört bir yanından gece yarısından itibaren akın akın Ankara Ticaret Odası'na gelen insanların gözlerindeki ışıltıdan, heyecanından görmekteyiz. Gerçekten çok büyük dip dalga var. Bu dip dalga 1983'teki Anavatan, 2001'deki AK Parti dip dalgasını da geride bırakacak şekilde gerçekten şiddetli bir şekilde geliyor. Milletimiz karamsar olmasın. Milletimizin gözü aydın olsun, çünkü bu partiyi millet kurdu. Türkiye'nin 20 ilinde teşkilatlar kuruldu. Diğer illerde de teşkilatlar hazır. Partimizin Türk milletine, yüce Türk devletine ve Türk siyasi hayatına hayırlı uğurlu olmasını diliyor, yüce Türk milletine saygılar sunuyoruz."