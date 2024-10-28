Mansur Yavaş 29 Ekim programlarını önce iptal etti sonra vazgeçti

23 Ekim Çarşamba günü Ankara'da bulunan Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine terör saldırısı düzenlenmesi ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini iptal ettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler; Kahramankazan ilçemizde gerçekleşen hain terör saldırısı sebebiyle iptal edilmiştir. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi. Gelen tepkiler ardından Belediye, sadece konserlerin iptal edildiğini kaydetti.

İBB'NİN PROGRAMI SONRASINDA MANSUR YAVAŞ FİKİR DEĞİŞTİRDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim kutlamaları kapsamında programını duyurdu. İBB'nin programını açıklaması sonrasında 29 Ekim kutlamalarını iptal edildiğini duyuran Ankara Büyükşehir Belediyesi konser programlarını yeniden duyurdu.

