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Kahramanmaraş'taki orman yangını 4 gün sonra kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ta sarp arazide çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan mücadelesi sonucu 4 gün sonra kontrol altına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2024 13:17, Son Güncelleme : 28 Ekim 2024 13:17
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Kahramanmaraş'taki orman yangını 4 gün sonra kontrol altına alındı

Yangın, 4 gün önce sabah saatlerinde Onikişubat ilçesi Küçüksır Mahallesi'ndeki ormanlık arazide çıktı. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 40 kara aracı ve toplam 130 personel sevk edildi.

Sarp arazideki yangın, ekiplerin kara ve hava desteği ile 4 gün sonra kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin hasar tespit çalışmaları sürüyor.

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