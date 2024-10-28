Okula giden öğretmen, minibüste kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Diyarbakır'da okula giden öğretmen, minibüste kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2024 14:04, Son Güncelleme : 28 Ekim 2024 14:41
Sabah görevli olduğu Kayapınar ilçesindeki Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu'na gitmek için şehir içi minibüse binen Hayrullah Afşin, kalp krizi geçirdi.
Afşin, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla özel hastaneye sevk edildi. Afşin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.