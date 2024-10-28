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PKK terör örgütüne İzmir merkezli operasyon: 10 tutuklama

Terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüten propagandasını yapan şüphelilere yönelik İzmir merkezli 4 ilde gerçekleşen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin 10'u tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2024 14:17, Son Güncelleme : 28 Ekim 2024 14:17
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PKK terör örgütüne İzmir merkezli operasyon: 10 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda, önceki yıllarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, kırsal alanda örgüt mensupları ile birlikte fotoğrafları bulunan ve açık kaynaklarda terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 12 şüpheli belirlendi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 25 Ekim saat 06.30'da İzmir merkezli 4 ilde, 12 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 40 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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