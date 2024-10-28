İki harekat bölgesinde 14 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Güçlüyüz, kararlıyız. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.